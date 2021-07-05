Названы города России с неприемлемым канцерогенным риском

По итогам 2020 года в восьми городах России был зафиксирован неприемлемый канцерогенный риск, сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия населения в РФ в 2020 году», подготовленный Роспотребнадзором.

Согласно документу, неприемлемый канцерогенный риск (выше 1×10–4) отмечен в Нижнем Тагиле, Челябинске, Магнитогорске, Медногорске, Красноярске, Чите, Омске и Липецке. При этом канцерогенные риски рассматриваются как недооцененные, отмечается в докладе: «По данным расчетов рассеивания, концентрации ряда канцерогенных примесей были в ряде случаев ниже инструментально измеряемых».

В целом за последние десять лет в России зафиксировано существенное сокращение доли проб атмосферного воздуха с превышением предельно допустимых концентраций по содержанию вредных веществ, указывается в докладе. Речь идет об алифатических непредельных углеводородах, ртути, кадмии, мышьяке и прочих химических веществах.

Ранее россияне назвали мегаполисы с лучшей экологией. Ими оказались Тюмень и Казань. Самыми загрязненными городами стали Тольятти и Рязань. Почти половина жителей Москвы и Санкт-Петербурга в ходе соответствующего опроса заявили, что считают экологическую обстановку в своем городе нормальной (46 и 49 процентов соответственно).

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