Валуев признал Черчесова государственным деятелем

Бывший чемпион мира по боксу, депутат Госдумы Николай Валуев признал государственным деятелем главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Он отметил, что судьбу специалиста должны решать госчиновники. Валуев добавил, что лично он против того, чтобы сборную возглавляли люди, под руководством которых команда будет терпеть неудачу за неудачей.

Валуев также отреагировал на пресс-конференцию Черчесова, прошедшую 2 июля. По словам боксера не каждый амбициозный человек может прилюдно повиниться

Черчесов, отвечая на вопросы журналистов, назвал себя государственным деятелем. Он добавил, что на должность главного тренера его назначили, а не пригласили. Специалист также отказался признавать ошибки и уходить в отставку.

2 июля сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два крупных поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом одолела Финляндию.