Министерство спорта проанализирует работу Черчесова

Министерство спорта России в ближайшее время проанализирует работу Станислава Черчесова в сборной страны по футболу. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Олег Матыцин.

По его словам, для этого будет собран экспертный совет, который изучит итоги турнира и действия тренерского штаба. Матыцин не стал отвечать на вопрос, должен ли Черчесов уйти в отставку.

2 июля сообщалось, что в Российском футбольном союзе (РФС) начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку.

Сборная России не сумела преодолеть групповой этап на чемпионате Европы, заняв последнее место в квартете. Команда потерпела два крупных поражения от Бельгии и Дании, а также с минимальным счетом одолела Финляндию.