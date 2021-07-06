Избитого за звонок Путину россиянина могли заказать за «большую сумму»

Жителя Тамбовской области, которого избили за звонок на прямую линию президенту России Владимиру Путину, могли заказать за «большую сумму». Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД.

Тамбовский экоактивист Роман Герасимов обратился к президенту с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. 1 июля на него было совершено нападение. Трое злоумышленников выскочили из кустов около дома и попытались затащить его в автомобиль.

На шум из дома выбежали супруга и сын Герасимова, против них применили слезоточивый газ. Мужчины успели нанести ножевые ранения Герасимову, его госпитализировали. Уточняется, что преступники использовали несколько машин. Одну, без номеров, они бросили на месте происшествия, а на другой скрылись.

Позднее правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении, а затем и четвертого.

На данный момент задержанные находятся под стражей.