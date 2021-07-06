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Избитого за звонок Путину россиянина могли заказать за «большую сумму»

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Жителя Тамбовской области, которого избили за звонок на прямую линию президенту России Владимиру Путину, могли заказать за «большую сумму». Об этом сообщает «Говорит Москва» в своем Telegram-канале со ссылкой на МВД.

Тамбовский экоактивист Роман Герасимов обратился к президенту с просьбой не допустить строительства мусорного полигона. 1 июля на него было совершено нападение. Трое злоумышленников выскочили из кустов около дома и попытались затащить его в автомобиль.

На шум из дома выбежали супруга и сын Герасимова, против них применили слезоточивый газ. Мужчины успели нанести ножевые ранения Герасимову, его госпитализировали. Уточняется, что преступники использовали несколько машин. Одну, без номеров, они бросили на месте происшествия, а на другой скрылись.

Позднее правоохранители задержали троих подозреваемых в нападении, а затем и четвертого.

На данный момент задержанные находятся под стражей.

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