Брат пассажира разбившегося Ан-26 рассказал о последнем разговоре

Пассажир разбившегося самолета Ан-26 Иван Сивак летел в Палану на работу, чтобы готовить к сдаче новую местную школу. О последнем разговоре с ним рассказал его брат, сообщает Telegram-канал Life Shot.

По его словам, Иван пообещал позвонить после того, как приземлится, но на связь он так и не вышел. Также стало известно, что работу ему предложил друг. Сиваку купили билеты, с Камчатки он полетел вместе с тремя коллегами.

Перед полетом Иван оповестил брата о задержке рейса по неизвестным причинам. Последнее фото, которое появилось на странице Сивака в социальной сети Instagram, было из самолета.

Ранее сообщалось, что возможной причиной крушения самолета Ан-26 на Камчатке мог стать сильный боковой ветер. Такую причину назвал заместитель директора компании «Камчатское авиационное предприятие».

На борту самолета Ан-26 находилось 28 человек, в том числе шесть членов экипажа. Обломки судна обнаружили в четырех-пяти километрах от взлетно-посадочной полосы со стороны береговой линии.

