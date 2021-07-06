В Москве резко вырос спрос на съемное жилье

По итогам июня 2021-го спрос на московском рынке съемного жилья резко вырос — на 14 процентов по сравнению с показателем за тот же месяц прошлого года и на 4 процента к уровню июня допандемийного 2019-го. Это следует из материалов агентства «ИНКОМ-Недвижимость», предоставленных «Ленте.ру».

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Как отмечают риелторы, основную долю спроса формируют приезжие из стран СНГ. «С 16 июня, после продления льготного периода для иностранцев в РФ, мы наблюдаем их приток в столицу, — констатируют эксперты. — Внутри этой группы абсолютное большинство — 80 процентов — приходится на граждан стран СНГ (например, сейчас в значительном количестве прибывают наниматели из Киргизии) и не более 20 процентов — на представителей регионов РФ и стран дальнего зарубежья».

Большинство съемщиков ищут квартиры на долгий срок (не менее 11 месяцев). Традиционно самыми популярными считаются однокомнатные квартиры экономкласса, расположенные в пешей доступности от удаленных станций метро или Московского центрального кольца (МЦК).

«Сегодняшние квартиросъемщики рассчитывают на скидки, понимая готовность наймодателей к торгу — опасения новой волны ограничений и оттока арендаторов из Москвы заставляют собственников быть более лояльными. Однако мы не наблюдаем притязаний на чрезмерный дисконт», — заключают риелторы. Средний размер скидки для квартиросъемщиков, по их данным, в настоящее время не превышает 5-10 процентов.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.