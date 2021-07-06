Момент ранения из пистолета помощницы российского депутата попал на видео

В подмосковном городе Видное неизвестный ранил из травматического пистолета в бедро помощницу местного депутата. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как уточнили агентству в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области, женщину доставили в больницу, ведется поиск нападавшего.

Момент ранения пострадавшей попал на видео, его опубликовал Telegram-канал «112». На кадрах видно, как к женщине на улице подбежал некий мужчина, сделал выстрел, а затем убежал. По данным канала, пострадавшая Евгения Егорова ранее оскорбила мэра города Подольска, из-за чего он подал на нее в суд, обвинив в выписывании лишних премий.

Ранее мужчина попытался расстрелять депутата от «Единой России» Олега Ананьева в Москве. Нападение произошло во время традиционного обхода квартир. Мужчина позвонил в одну из квартир, как вдруг в него выстрелили из газового пистолета. Перцовый газ попал в глаза депутату, ему пришлось обратиться в больницу, а потом в полицию.