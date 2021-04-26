Глава СК заинтересовался делом о нападении с ножом на сестру депутата Госдумы

Глава Следственного комитета России (СК) Александр Бастрыкин поручил коллегам проверить обстоятельства нападения в Санкт-Петербурге на сестру депутата Госдумы Артура Чилингарова. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Уточняется, что в настоящее время мужчину арестовали. Ему вменяется часть 3 статьи 30 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление»), а также часть 1 статьи 105 УК РФ («Покушение на убийство»).

Как считает следствие, вечером 20 апреля мужчина напал на пожилую женщину в подъезде дома в Василеостровском районе. Он два раза ударил ее ножом в голову и руку. Однако не смог убить пенсионерку — ему помешала соседка, вышедшая в этот момент из своей квартиры.

Отмечается, что нападение произошло из-за личной неприязни между потерпевшей и злоумышленником.

Ранее Бастрыкин заинтересовался данными об издевательствах над пожилой пациенткой в одной из московских больниц. Председатель СК назначил проверку. Он также потребовал от сотрудников тщательно изучить ситуацию, опросить свидетелей, пострадавшую и принять меры в соответствии с законодательством.