Олимпийский чемпион высказался о перспективах Черчесова в политике

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказался о перспективах главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова в политике. Об этом сообщает Sport24.

Спортсмен не согласился с фразой специалиста, который назвал себя госслужащим. Он напомнил, что тренер работает в общественной организации Российский футбольный союз (РФС), то есть трудится для людей и болельщиков.

Васильев также предположил, что Черчесов ничего не понимает в госслужбе. Он посоветовал тренеру не идти в политику сразу после возможного увольнения из сборной России, а переждать несколько лет. «Сможет ли Черчесов стать депутатом? У нас в стране всякое может произойти, честно говоря», — добавил Васильев. .

2 июля сообщалось, что в РФС начали поиск кандидата на пост главного тренера сборной страны, добавив в список двух российских тренеров и пять иностранцев. При этом Черчесову пока не предлагают уйти в отставку. Он возглавляет команду с 2016 года.