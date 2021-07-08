Экс-игрок сборной СССР назвал имя подходящего кандидата на замену Черчесову

Бывший футболист сборной СССР Владимир Пономарев оценил кандидатуры трех иностранных специалистов, рассматриваемых на пост главного тренера сборной России по футболу, и назвал имя подходящего претендента на замену Станиславу Черчесову. В интервью «Ленте.ру» он заявил, что к подготовке российских спортсменов есть много вопросов.

На вопрос, кто сейчас смог бы поставить игру российских футболистов, Пономарев ответил, что «нужно какого-то иностранца привлекать, чтобы он разобрался в нашей темноте». Оценив кандидатуры Йоахима Лева, Владимира Петковича и Андреа Виллаш-Боаша специалист остановился на первом кандидате.

«Я бы назвал Лева. Он работал с командой Германии. Притом у немцев футбол прогрессивный, поступательный. У них сейчас смена поколений, но он знает, как футболисты должны играть. Может, хоть он покажет нашим, где находятся ворота противника», — отметил Пономарев.

Он заявил, что в первую очередь необходимо пересмотреть подготовку футболистов. В частности, отметил советский футболист, нужно обратить внимание на школы. «Как так? Школы работают, а футболистов нет. Почему, отчего? Много серьезных вопросов возникает, и их надо решать. Потому что так продолжаться, конечно, не может. Всеми любимый вид спорта — и мы в таком дерьме находимся», — посетовал эксперт.

«Может, игроки такие неспособные, может, тренер виноват, черт его знает. Но уж очень плачевно выглядят наши футболисты на фоне чемпионата Европы. Вот там люди играют, а наши гоняют балду», — подчеркнул Пономарев.

Эксперт отметил, что его разочаровывает нынешняя тенденция поощрять спортсменов, которые не приносят побед своей стране. Он назвал это частью проблемы несостоятельности российской сборной по футболу.

«Восьмое место на чемпионате мира заняли и празднуем победу. Елки-палки! В 64-м году мы заняли второе место в Европе, проиграли испанцам 2:1. Бескова уволили с работы. В 66-м году заняли четвертое место, проиграли немцам в полуфинале. Получили бронзовые награды. Приехали — Морозова сняли с работы. Вот какие времена были! А сейчас заняли восьмое место — всем присвоили заслуженных мастеров спорта. Ну куда ж это годится-то?» — задался вопросом Пономарев.

Ранее стало известно, что Станислав Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России по футболу. В РФС заявили, что приняли совместное решение о расторжении контракта с 57-летним специалистом и занялись поисками кандидатов на замену.