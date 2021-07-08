Губерниев прокомментировал увольнение Черчесова

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал увольнение Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Его слова приводит РБК.

Журналист посчитал, что отставка тренера назревала после провала на чемпионате Европы. При этом он отметил то, что Черчесов согласился на всю страну отвечать на вопросы прессы после турнира. «Он молодец. Пытался моментами удар держать, но несколько раз пересек сплошную линию, с моей точки зрения. Это стало той самой соломинкой, которая сломала этот горб», — добавил Губерниев.

Черчесов был уволен ранее 8 июля. В Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что решение было принято совместно с тренером.

Специалист 2 июля провел пресс-конференцию, где заявлял, что остается главным тренером сборной. Он отказался признавать ошибки, а также сравнил себя с полевым командиром.

Черчесов возглавлял сборную России с декабря 2016-го. Под его началом команда пробилась в четвертьфинал домашнего чемпионата мира 2018 года. На чемпионате Европы этого года россияне не сумели преодолеть групповой этап, заняв последнее место в квартете B.