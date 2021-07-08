Юлия Меньшова попросила «оставаться людьми» перед прощанием с отцом

Актриса Юлия Меньшова прокомментировала предстоящие похороны отца. Соответствующую запись она сделала в сторис своего Instagram.

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«После перенесенной болезни мама очень слаба, поэтому я хочу обратиться к журналистам, которые завтра придут на прощание с папой: пожалуйста, оставайтесь людьми. Не просите от нас комментариев», — написала она.

Владимир Меньшов скончался от последствий коронавируса 5 июля на 82-м году жизни. У него были диагностированы двусторонняя пневмония и третья стадия дыхательной недостаточности. Церемония прощания с режиссером пройдет 8 июля в большом зале московского «Дома кино». Кинематографиста похоронят на Новодевичьем кладбище.

Владимир Меньшов — советский и российский кинематографист. Он поставил такие известные фильмы, как «Розыгрыш», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ширли-мырли». В 1981-м режиссера наградили Государственной премией СССР. Картина «Москва слезам не верит» получила премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке». В 1989 году Меньшов был удостоен звания народного артиста РСФСР.