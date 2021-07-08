В ЕС и США раскритиковали реформы Зеленского

На международном форуме в Литве дипломаты ЕС и США обсудили с представителями Украины реформы, которые проводит правительство президента Владимира Зеленского. Представители западных стран оценили многие из них положительно, однако раскритиковали украинское государство из-за судебной реформы и коррупции, пишет «Коммерсантъ».

«Судебная реформа — мать всех реформ. После Майдана многое было достигнуто, но прогресс здесь на самом деле недостаточно быстрый», — заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Киеву необходимо продолжить реформы судебной системы: они должны коснуться высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Также, считает дипломат, Украине стоит бороться с коррупцией: наладить прозрачность в корпоративном управлении и руководстве антикоррупционных органов, привлечь к ответственности чиновников-коррупционеров. Кроме того, добавил Блинкен, украинскому государству стоит «демилитаризовать и деполитизировать» Службу безопасности страны.

Администрацию Зеленского похвалили за прогресс в реформах вопреки «российской агрессии» — отметили усилия в децентрализации и применение новых технологий. Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что «Украине есть место в Европе» и «евроатлантической семье» требуется сильное украинское государство.

Выступая на форуме, Зеленский упрекнул Евросоюз в нежелании принимать республику в свой состав даже после гибели более 14 тысяч человек из-за конфликта в Донбассе. «Мы одинаковы… Но, как мы видим, цена членства в ЕС разная», — сказал он.