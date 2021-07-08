Мир
 
Последние новости
Черчесов уволен с поста главного тренера сборной России
Украину обвинили в создании условий для ухудшения экологии Крыма
Врач назвал жару в 2021-м году более опасной
Ежегодный ущерб России от таяния вечной мерзлоты оценили
Рассекречены сроки выхода следующего флагмана Xiaomi
Курорты Крыма оказались в опасности из-за проблем с канализацией
Бельгийского посла в Южной Корее отозвали из-за оплеух корейцам от его жены
Ведущая Первого канала вспомнила о жизни в Лондоне и назвала ее главный минус
33-летний возлюбленный 52-летней Татьяны Булановой попал на видео
Семья организовала бордель в бане под Москвой 
Новости партнеров
Прослушать новость

В ЕС и США раскритиковали реформы Зеленского

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
Фото: Gleb Garanich / Reuters

На международном форуме в Литве дипломаты ЕС и США обсудили с представителями Украины реформы, которые проводит правительство президента Владимира Зеленского. Представители западных стран оценили многие из них положительно, однако раскритиковали украинское государство из-за судебной реформы и коррупции, пишет «Коммерсантъ».

«Судебная реформа — мать всех реформ. После Майдана многое было достигнуто, но прогресс здесь на самом деле недостаточно быстрый», — заявил министр иностранных дел Дании Еппе Кофод.

Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Киеву необходимо продолжить реформы судебной системы: они должны коснуться высшего совета правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей. Также, считает дипломат, Украине стоит бороться с коррупцией: наладить прозрачность в корпоративном управлении и руководстве антикоррупционных органов, привлечь к ответственности чиновников-коррупционеров. Кроме того, добавил Блинкен, украинскому государству стоит «демилитаризовать и деполитизировать» Службу безопасности страны.

Администрацию Зеленского похвалили за прогресс в реформах вопреки «российской агрессии» — отметили усилия в децентрализации и применение новых технологий. Вице-президент Еврокомиссии Вера Йоурова подчеркнула, что «Украине есть место в Европе» и «евроатлантической семье» требуется сильное украинское государство.

Выступая на форуме, Зеленский упрекнул Евросоюз в нежелании принимать республику в свой состав даже после гибели более 14 тысяч человек из-за конфликта в Донбассе. «Мы одинаковы… Но, как мы видим, цена членства в ЕС разная», — сказал он.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Украинские реформы получили западную оценку
Зеленский увязал членство Украины в Евросоюзе с числом погибших в Донбассе
Зеленский заявил о постоянной нехватке поддержки Франции и Германии
Зеленский обвинил Евросоюз в попытках избежать диалога об интеграции
Зеленский и Макрон обсудили вопрос вступления Украины в ЕС и НАТО