Губернатор Кандагара опроверг захват города талибами

Губернатор провинции Кандагар опроверг сообщения о том, что боевики радикального движения «Талибан» (признано террористической организацией в России) взяли под контроль одноименный город или близятся к этому. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам чиновника, информация об этом является беспочвенной, а на самом деле боевики отступают под ответным натиском афганской армии.

Ранее источники передавали, что талибы вошли в Кандагар и пытаются отвоевать ряд районов города у правительственных войск, есть жертвы среди мирного населения.

За день до этого власти Афганистана сообщили, что после укрепления сил «Талибана» в стране стартовала критическая фаза военного конфликта. «Мы признаем, что война бушует в Афганистане и военная обстановка в стране крайне чувствительная», — отмечал министр обороны Бисмилла Хан Мохаммади.

Ситуация в Афганистане обострилась после того, как 1 мая США и страны НАТО начали официально выводить войска из страны. Президент США Джо Байден заявлял, что американские военные полностью покинут Афганистан к 11 сентября. Обеспечивать безопасность аэропорта столицы Афганистана после ухода сил США планирует Турция.