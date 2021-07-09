Россиянам раскрыли секреты хранения алкоголя в квартире

Держать алкоголь в квартире можно и вне специального винного шкафа, заявил РИА Новости сомелье Сергей Смолин. Эксперт раскрыл секреты правильного хранения спиртных напитков.

Необходимо соблюдать несколько правил по допустимому уровню света, влажности и температуры в жилом помещении, указал он. Если речь идет о крепком алкоголе, требования простые: напиток отлично сохранится в обычном шкафу или буфете. При этом не рекомендуется держать бутылки с любым алкоголем в горизонтальном положении — контакт со спиртом плохо влияет на состояние пробки, подчеркнул Смолин.

Вина требуют более бережного обращения, отметил сомелье. По его словам, нужно избегать резких колебаний температур. Если вино планируется хранить долго, придется обеспечить температуру воздуха на уровне 12-14 градусов, влажность 60 процентов (плюс-минус 10 процентов), отсутствие прямых солнечных лучей, отсутствие тряски.

Хранить вино в обычном холодильнике не стоит, указал специалист. Он опроверг распространенный миф о том, что любое вино с возрастом улучшается — в реальности на это способны не более 1 процента вин, отметил Смолин. Открытые бутылки с легкими белыми, розовыми и игристыми винами он посоветовал допивать в течение дня. Красное вино можно держать открытым два-три дня. «Помните: чем меньше вино контактирует с кислородом, тем лучше», — заключил сомелье.

Ранее российский врач, заведующий отделением реабилитации и восстановительного лечения городской поликлиники №43 Вячеслав Реут объяснил, чем опасен прием алкоголя при вакцинации от COVID-19. Специалист отметил, что алкоголь, являясь токсином, негативно влияет на кровеносные сосуды и сердце. Интоксикация препятствует выработке достаточного количества антител, поэтому формируется более слабый иммунный ответ.