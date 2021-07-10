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На Гаити рассказали о планах США в отношении военной помощи стране

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Фото: RICARDO ARDUENGO / Reuters

На Гаити рассказали о планах США в отношении военной помощи стране. Об этом пишет местная газета Nouvelliste со ссылкой на источники в американской администрации.

По словам собеседника издания, Вашингтон на данный момент не собирается направлять свой войска на Гаити.

Ранее правительство Гаити попросило США направить войска для защиты ключевой инфраструктуры после убийства президента Жовенеля Моиза. Гаитянские власти также направили запрос о помощи в ООН.

Группа неизвестных напала на резиденцию президента Гаити в ночь на 7 июля. Преступники из огнестрельного оружия смертельно ранили главу государства, он получил 12 ранений.

Посол Гаити в США Бокчит Эдмонд обвинил в убийстве Жовенеля Моиза иностранных наемников. Дипломат также опроверг версию о том, что к смерти Моиза причастны сотрудники Управления по борьбе с наркотиками США (Drug Enforcement Administration, DEA), за которых, предположительно, выдавали себя убийцы.

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