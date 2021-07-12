Член Совета Федерации Алексей Пушков рассказал об «эхе поражения» США в Афганистане. Он написал об этом в понедельник, 12 июля, в своем Telegram-канале.

«Вот оно — эхо поражения США в Афганистане. В экспертных кругах уже началась переоценка военных возможностей и потенциала недавнего бесспорного гегемона», — отметил сенатор.

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По его словам, военные эксперты предсказывают Вашингтону поражение «в любой будущей войне с реальным противником». Пушков добавил, что военные победы США в Ираке и Ливии были давно, и Соединенным Штатам не противостояли сильные армии, однако даже те две войны «обернулись политическими провалами». «Последовавшее за этим вмешательство в Сирии не было успешным ни с какой точки зрения. Призрак Афганистана теперь будет долго окрашивать отношение с американской военной мощи и в мире, и в самих США», — заключил он.

Ранее отставной полковник ВВС США Марк Гарцингер заявил, что недофинансирование текущих потребностей вооруженных сил США может привести к поражению в «войне будущего». По его мнению, американским военным не хватает возможностей для обеспечения ядерного сдерживания и борьбы с сильным противником из-за сокращения бюджета американской армии.

9 июля боевики «Талибана» (радикальное движение, запрещено в РФ) вошли в Кандагар — второй крупнейший город Афганистана. Отмечалось, что бои вооруженных сил страны с талибами шли в одном из районов города. В результате столкновений погибли несколько мирных жителей, точное число жертв не приводится.

8 июля президент США Джо Байден заявил, что весь американский военный контингент покинет Афганистан к 31 августа. По его словам, Соединенные Штаты сохранят дипломатическое присутствие в Афганистане, будут добиваться урегулирования ситуации в стране и призвал к этому другие государства.