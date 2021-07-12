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Названы города Подмосковья с быстро дорожающим жильем

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Фото: Public Domain / Wikimedia

В первом полугодии 2021-го цены на вторичное жилье в Подмосковье сильнее всего выросли в удаленных от МКАД городах, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), поступивших в редакцию «Ленты.ру». В среднем квадратный метр «вторички» в области подорожал почти на 16 процентов.

В дальнем поясе Подмосковья готовое жилье прибавило в цене 14 процентов, квартиры в ближней зоне за полгода выросли в цене «всего» на 11 процентов, отмечают эксперты. Среди названных лидеров Подмосковья по росту цен на жилье нет ни одного города рядом с МКАД, а два поселения из топ-5 расположены за 80 километром.

Лидирует по росту цен на жилье Истра. С начала 2021-го квадратный метр там подорожал на 24 процента, до 110,9 тысячи рублей. Вторую строчку занимает Ступино, за полгода квартиры в нем выросли в цене на 20 процентов, до 97,4 тысячи рублей за «квадрат». Замыкает тройку лидеров Жуковский, где рост цен составил 19,6 процента, до 111,5 тысячи рублей за квадратный метр.

Также заметно — на 19 процентов — подорожала «вторичка» в Солнечногорске (до 87,9 тысячи рублей за квадратный метр). В Егорьевске и Куровском «квадрат» прибавил 18 процентов (до 55,6 тысячи рублей).

Ранее были определены города России с реактивно дорожающим жильем. В топ попали Сочи (плюс 31 процент с начала 2021-го), Калуга (там «квадрат» прибавил почти 18 процентов), Калининград, Череповец, Улан-Удэ, Московская область, Севастополь (во всех — плюс 17 процентов). В Ленинградской области, Магнитогорске и Воронеже стоимость квадратного метра увеличилась на 16 процентов.

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