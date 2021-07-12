В России задумали построить памятник советской деревне

В Алтайском крае задумали построить композицию, посвященную советской деревне. На участке разместят несколько объектов, включая баян и колодец, сообщается на сайте Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИССЗ).

Согласно проекту, памятник появится в поселке Первомайский на улице Болотной. На участке установят экран с изображением деревенского пейзажа с коровами, а перед ним поставят монумент с кувшином. Слева оборудуют колодец, а справа поставят лавку и скульптуру, сделанную в виде баяна.

На территории также разместят панели с историей села и памятник Великой Отечественной войне. По обе стороны от дороги, ведущей в центр композиции, установят экраны, а в центре высадят клумбу с кустарниками и газоном.

Начальная стоимость объекта достигла чуть более 1,5 миллиона рублей. В качестве заказчика на сайте закупок указана администрация Лютаевского сельсовета Солонешенского района.

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