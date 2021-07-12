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В России задумали принимать в вузы по сертификатам

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Фото: Pixabay
Минобрнауки предложило принимать и обучать студентов по сертификатам

Вузы в России задумали принимать абитуриентов по сертификатам, которые оплатят из средств федерального бюджета. Проект планируют запустить в 2022 году, сообщает «МК» со ссылкой на Министерство образования и науки РФ.

Отмечается, что Минобрнауки предложило зачислять абитуриентов в вузы по образовательным сертификатам, которые будут оплачены государством за счет средств федерального бюджета. Сертификаты получат победители и призеры заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников, а также члены сборных команд России, участвовавшие в международных олимпиадах по общеобразовательным предметам.

Кроме того, ведомство планирует выдавать сертификаты на обучение по образовательным программам «с элементами академической мобильности». Предполагается, что студенты смогут изучать отдельные дисциплины по основной программе в вузе-партнере, а основную аттестацию проходить в изначально выбранном университете.

Эксперимент планируют осуществить в 2022-2024 годах. В Минобрнауки полагают, что проект улучшит качество высшего образования, увеличит конкурентоспособность российских вузов, а также позволит поддержать талантливых студентов и обеспечить их мобильность.

Ранее в Совфеде допустили отказ в поступлении в вузы непривитым от коронавируса. Предполагается, что на тех же основаниях можно получить отказ в продолжении учебы.

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