В России захотели ввести охотничий минимум

Правительство России предложило ужесточить требования к охотникам. Кандидатам захотели устроить специальное обучение, а также экзамен на знание требований охотничьего минимума, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания вице-премьера Виктории Абрамченко с представителями Минприроды, Минздрава, Минюста, МВД и Росгвардии.

Отмечается, что в охотничий минимум войдут основы биологии диких животных, правила охоты и техника безопасности. Кандидатам также потребуется предъявить заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием, включая психические заболевания и болезни глаз.

Доработанные поправки в закон «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ведомства должны передать в правительство до 19 июля. В аппарате Абрамченко подтвердили обсуждение изменений в законодательства в области выдачи охотничьего билета, а также указанных требований к кандидатам.

«Этот механизм необходим как дополнительная превентивная мера. Таким образом, медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению охотничьим оружием будет обязательно и для получения охотничьего билета», — подчеркнули в аппарате вице-премьера.

В Минприроды напомнили, что охотничий билет дает право на покупку, хранение и ношение охотничьего оружия. Сейчас документ могут получить совершеннолетние россияне при отсутствии непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления. Чтобы получить билет, также нужно ознакомиться под роспись с требованиями охотничьего минимума и оформить лицензию на приобретение оружия.

Ранее Совфед одобрил закон о повышении возраста приобретения оружия в России. Теперь охотничье оружие и огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие самообороны можно купить после достижения 21-летнего возраста.