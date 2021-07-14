Билан захотел совместно поработать с лидером «Ногу свело!» после конфликта

Российский певец Дима Билан заявил, что успел успокоиться после конфликта с лидером рок-группы «Ногу свело!» Максимом Покровским и хотел бы с ним совместно поработать. Об этом поп-исполнитель рассказал «Комсомольской правде».

«Я Максима давно знаю, мы очень мирно общались лет 10-15 назад, поэтому меня немножко удивило такое отношение к себе. Но я успокоился и подумал, может быть, нам после этого стоит сделать что-то совместное», — отметил Билан. Однако музыканты еще не обсуждали друг с другом подобные планы.

Ранее между группой «Ногу Свело!» и командой Димы Билана произошел конфликт после того, как Покровский обвинил певца в отмене концерта группы в Санкт-Петербурге 2 июля. Рокер заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с ковидными ограничениями, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — выступление коллектива.

После этого продюсер Билана Яна Рудковская посоветовала возмущенному Покровскому не уподобляться 15-летним пользователям TikTok и обвинила его в «хайпушках». В воскресенье, 4 июля, Билан впервые ответил на претензии фронтмена «Ногу Свело!», заявив, что его оппонент лишь пиарится на скандале с отменой мероприятия.

