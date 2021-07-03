Лидер «Ногу свело!» отказался дальше ругаться с Биланом

Лидер российской рок-группы «Ногу свело!» Максим Покровский отказался дальше ругаться с певцом Димой Биланом из-за отмены концерта музыкального коллектива в Санкт-Петербурге после того, как пообщался с его директором. Об этом он сообщил в своем аккаунте в социальной сети Instagram.

По словам Покровского, он не общался с продюсером Билана Яной Рудковской, но обсудил ситуацию с его директором Дмитрием Бушуевым, разговор с которым был спокойным. Они пришли к выводу, что в столь непростое время для артистов, «на фоне всего происходящего и того, что делают и с нами и с вами» не следует углублять конфликт взаимными нападками.

Также лидер «Ногу свело!» сообщил, что попытки согласовать отмененный концерт в Санкт-Петербурге не увенчались успехом, однако организаторы будут пытаться перенести выступление на другую дату. Также он обратился к продюсеру Билана: «Дорогая Яна Рудковская, продажи у нас зашибись».

Ранее Покровский обвинил Билана в отмене своего концерта в Санкт-Петербурге, который должен был состояться 2 июля. Артист заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — выступление «Ногу свело!». После этого продюсер Билана Яна Рудковская посетовала возмущенному поведением Билана музыканту не уподобляться 15-летним пользователям TikTok. Она обвинила рокера в «хайпушках» и предположила, что его выступление отменили потому, что оно не пользовалось спросом.