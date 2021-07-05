Культура
 
Последние новости
Умер заразившийся коронавирусом Владимир Меньшов
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Жена Петра Мамонова рассказала о его состоянии
РПЦ разрешили переводить в собственность светские здания
В российском регионе заявили о нехватке кислорода для ИВЛ
Фигура Селены Гомес в новой фотосессии в бикини вызвала споры в сети
В России выявили 24 353 новых случая коронавируса
Унесенную потоком воды машину в Сочи сняли на видео
Бали отказался открывать границы для туристов
В Москве увековечат память Владимира Меньшова 
Новости партнеров
Прослушать новость

Дима Билан впервые ответил на претензии лидера «Ногу свело!»

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @bilanofficial

Российский поп-певец Дима Билан впервые ответил на претензии фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского, обвинившего его в отмене концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Билан опубликовал видеообращение в Instagram.

«Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием "Билан"», — сказал артист в своем видео. Он подчеркнул, что «заметил вопли» Покровского только недавно, однако не собирался на них отвечать.

Комментируя претензии лидера «Ногу Свело!» о несоблюдении на концерте антикоронавирусных правил, певец сказал, что уже давно вакцинирован и использует средства индивидуальной защиты. Билан также отметил, что это был его первый и последний ответ Покровскому, потому что у артиста на «дуракаваляние нет времени». Кроме того, он пожелал рокеру хорошего вечера и поздравил с многочисленными упоминаниями в прессе. В подписи к своей публикации Билан охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также заявил, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого».

Ранее Максим Покровский обвинил Билана в отмене своего выступления в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться в пятницу, 2 июля. Артист заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — концерт группы «Ногу свело!» После этого продюсер Билана Яна Рудковская посоветовала возмущенному поведением Билана музыканту не уподобляться 15-летним пользователям TikTok. Она также обвинила рокера в «хайпушках» и предположила, что его выступление отменили потому, что оно не пользовалось спросом.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лидер «Ногу свело!» отказался дальше ругаться с Биланом
Возмущенного поведением Билана лидера «Ногу свело!» обвинили в «хайпушках»
Лидер «Ногу свело!» обвинил Диму Билана в отмене своего концерта
Другие материалы рубрики
Культура00:0210 июня

Что немцу хорошо.

Почему лидер Rammstein помешался на Советском Союзе и захотел стать «своим» для русских
20:4730 июня

Создателей «Вратаря галактики» обязали вернуть Фонду кино 191 миллион рублей

20:1430 июня

Суд отменил приговор обвиненному в изнасиловании Биллу Косби

19:1030 июня

Жену Уилла Смита хотели убить расисты

Культура11:3911 июня

Чистая психология.

Привороты, скринлайф и прикладная магия: «Света с того света» возвращается на ТНТ
17:5130 июня

Находящаяся в коме MaкSим контактировала с носителем коронавируса

16:0730 июня

Богомолов пригласил трансгендерную женщину сыграть в спектакле «Вишневый сад»

15:2430 июня

Звезду сериала «Клава, давай!» арестовали за нападение на любовника

Культура00:01 6 июня

«За обедом было очень много вина»

Как музыканты Pink Floyd создали новый звук и изменили мир музыки
14:1830 июня

МТС организует в городах РФ гастроли проектов Comedy Club

13:3230 июня

Опубликованы первые кадры голливудского ремейка «Иронии судьбы»

12:4730 июня

Суд вернул Земфире исковое заявление против Евгения Гришковца

Россия
«Все шло к возврату к СССР»
25 лет назад Ельцин выиграл главные в истории России выборы. Чего стоила эта победа?
Никита Хрущев«Он мстил Сталину за сына»
Как Хрущев захватил власть в СССР? Отвечает сын его главного соперника
«Обнаженные фото мне не шлют!»
 
Что изменится в жизни россиян с 1 июля:
тарифы ЖКХ, стоимость сигарет и новые пособия
Все материалы
Мир
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Дефицит газа ударит по кошелькам европейцев
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Pepsi станет полезнее
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Акции «Роснефти» обновили исторический максимум
Пошлинами по металлу.
Как новые пошлины могут отразиться на металлургах
Российский экс-министр открыл в тюрьме экономический кружок
Все материалы
Силовые структуры
«Он вытер нож об меня и ушел»
Россиянка умоляла полицейских спасти ее от жестокой расправы. Почему ей никто не помог?
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
«Придешь на суд — будет плохо»
Как запугивают и подкупают присяжных в России
Тенго ПотийскийВор — это не приговор.
Российский суд впервые оправдал вора в законе. Как уголовник вышел на свободу под честное слово?
Все материалы
Наука и техника
В США похвалили инновационную российскую «Арену-М»
В России предрекли «перманентное присутствие» на Украине ВВС НАТО
Названа опасность зарядки смартфона на 100 процентов
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
«Орск» и «Саратов» защитили Крым
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
Петросян привился от коронавируса и показал свою вакцинацию на видео
Девушка посоветовала брату физическое упражнение и превратила его в «монстра»
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Умер бывший ведущий программы «Время» Юрий Петров
«Гангстер и алкоголик»
 
Девушка объявила друзьям о беременности и попала в неудобную ситуацию
Гениальный авантюрист и создатель антивируса умер в тюрьме.
Кому он мешал и почему в его суицид никто не верит?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Женщина нашла на чердаке Декларацию независимости США и стала миллионершей
Победитель лотереи попытался спрятать выигрыш от жены и лишился миллионов
Названа смертельная опасность чипсов
«Ружье не поможет»
Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
Жених умер на свадьбе за несколько минут до заключения брака
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
У российской Skoda Octavia появилась новая базовая версия
Honda FireBlade: 30 лет «огненному лезвию»
История мотоцикла Honda FireBlade
Genesis показал «оспортивленный» G80 Sport
E-Legend EL1 — современная интерпретация раллийного Audi Quattro
Электрокар с тремя моторами напомнит о легенде 80-х
В России начали продавать кросс-версию компактвэна Volkswagen
Видео: зомби по имени Мерс
Блогеры вернули к жизни грязнейший Mercedes в России — он врос в землю и в нем завелись осы
30-летнюю BMW M5 E34 пустили с молотка по цене новой 5-Series
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Чтобы быть казаком, недостаточно крови»
Где и как живут в России настоящие казаки?
В Волгоградской области выберут лучший туристический сувенир
Россиянка набрала наивысший балл на ЕГЭ за два года до сдачи
В Бурятии трое ветеранов-долгожителей отметили дни рождения
В барнаульском зоопарке показали прогулку рысят
Названы пять главных достопримечательностей Анапы
«За спиной девять тысяч километров России»
Какие секреты прячет Владивосток и зачем сюда ехать туристу
Все материалы