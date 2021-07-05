Дима Билан впервые ответил на претензии лидера «Ногу свело!»

Российский поп-певец Дима Билан впервые ответил на претензии фронтмена группы «Ногу Свело!» Максима Покровского, обвинившего его в отмене концерта коллектива в Санкт-Петербурге. Билан опубликовал видеообращение в Instagram.

«Уважаемый Максим Сергеевич Покровский, вот уже третий день вы, оказывается, не унимаетесь и продолжаете пиариться на моем питерском концерте и снимать свой хайповый сериал под названием "Билан"», — сказал артист в своем видео. Он подчеркнул, что «заметил вопли» Покровского только недавно, однако не собирался на них отвечать.

Комментируя претензии лидера «Ногу Свело!» о несоблюдении на концерте антикоронавирусных правил, певец сказал, что уже давно вакцинирован и использует средства индивидуальной защиты. Билан также отметил, что это был его первый и последний ответ Покровскому, потому что у артиста на «дуракаваляние нет времени». Кроме того, он пожелал рокеру хорошего вечера и поздравил с многочисленными упоминаниями в прессе. В подписи к своей публикации Билан охарактеризовал конфликт словами «навертеть словоблудия и брызгать слюной», а также заявил, что не ожидал подобных претензий от «давнего и, казалось, уважаемого знакомого».

Ранее Максим Покровский обвинил Билана в отмене своего выступления в Санкт-Петербурге, которое должно было состояться в пятницу, 2 июля. Артист заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — концерт группы «Ногу свело!» После этого продюсер Билана Яна Рудковская посоветовала возмущенному поведением Билана музыканту не уподобляться 15-летним пользователям TikTok. Она также обвинила рокера в «хайпушках» и предположила, что его выступление отменили потому, что оно не пользовалось спросом.