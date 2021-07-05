Лидер «Ногу свело!» написал заявление в полицию после конфликта с Димой Биланом

Лидер и вокалист рок-группы «Ногу Свело!» Максим Покровский обратился в полицию с заявлением на певца Диму Билана. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Артист заявил, что во время разговора с поп-звездой по WhatsApp в его адрес поступили угрозы. Покровский отметил, что поп-исполнитель вел себя агрессивно и оскорблял его по телефону в письменном виде. По данным Telegram-канала «МК: срочные новости» , сообщения поступали с номера, имеющего код Канады.

Конфликт между «Ногу Свело!» и командой Димы Билана произошел после того, как Покровский обвинил певца в отмене выступления группы в Санкт-Петербурге в пятницу, 2 июля. Рокер заявил, что его коллега «наплевал» на правила, связанные с коронавирусом, в связи с чем организаторы отменили следующее мероприятие, а именно — концерт коллектива. После этого продюсер Билана Яна Рудковская посоветовала возмущенному поведением Билана музыканту не уподобляться 15-летним пользователям TikTok. Она обвинила рокера в «хайпушках» и предположила, что его выступление отменили потому, что оно не пользовалось спросом. В воскресенье, 4 июля, Билан впервые ответил на претензии фронтмена группы, заявив, что его оппонент лишь пиарится на скандале с отменой мероприятия.