Хоккейный ЦСКА возглавил трехкратный победитель Кубка Стэнли

Хоккейный клуб ЦСКА возглавил бывший нападающий сборной России Сергей Федоров. Об этом сообщается на сайте «армейцев».

C 2013 года специалист входит в наблюдательный совет красно-синих. Федоров сменил на посту Игоря Никитина.

Федоров — трехкратный победитель Кубка Стэнли. Он также выигрывал чемпионат СССР, выступая за армейский клуб с 1986 года. В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Федоров защищал цвета «Детройт Ред Уингс», «Анахайм Майти Дакс», «Коламбус Блю Джекетс» и «Вашингтон Кэпиталс».

В сезоне-2020/2021 под руководством Никитина ЦСКА пробились в финал Кубка Гагарина. В решающей серии красно-синие уступили омскому «Авангарду».

