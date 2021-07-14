Оклады всех россиян призвали поднять

Члены комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб и Сергей Вострецов призвали поднять оклады всех россиян. Они считают, что окладная часть должна составлять 70 процентов, а оставшиеся 30 процентов заработной платы — премии и иные доплаты. Об этом сообщает Ura.ru.

Подобный эксперимент уже запустили для медработников в шести регионах страны, это нужно для выравнивания системы оплаты труда. Со своей стороны, председатель объединения профсоюзов России «Соцпроф», депутат Госдумы Сергей Вострецов указал, что такую практику нужно распространить не только на врачей, но и на всех россиян.

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«У нас оклад в составе заработной платы составляет меньше 30 процентов, причем как у бюджетников, так и у людей, которые работают в других сферах. Люди не могут возмущаться из-за условий труда, так как работодателям можно по закону просто платить ему оклад. И пока мы это не изменим, у нас так и будет рабский труд», — прокомментировал он.

По данным Росстата, чтобы свести концы с концами российским семьям необходимо по крайней мере 60,9 тысячи рублей. При этом прожиточный минимум в России на 2021 год составляет 11,65 тысячи рублей на человека. Кроме того, выяснилось, что только 24,3 процента домохозяйств способны без последствий для бюджета покупать самые необходимые товары. А те или иные финансовые затруднения испытывают 75,7 процента домохозяйств.

В Кремле эти данные прокомментировать затруднились. «Наверное, нужно в Росстат или в Минэк обращаться. Здесь нужно знать, какие критерии, на основе чего велись расчеты, каким образом это средние [данные]» , — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По прогнозам Минэкономразвития, среднемесячные зарплаты граждан в 2021 году вырастут почти на пять тысяч рублей, или на 9,1 процента, по отношению к уровню 2020 года. Средний уровень дохода превысит показатель в 56 тысяч рублей.

С другой стороны, как показало исследование кадрового агентства UTEAM, рост зарплат в России не может догнать инфляцию из-за того, что работодатели и соискатели стали требовательнее друг другу.