Названы города России для самой выгодной сдачи жилья в аренду

Аналитики ЦИАН составили рейтинг российских городов-миллионников по уровню доходности от сдачи жилья в аренду. По результатам исследования, которое поступило в распоряжение «Ленты.ру», наиболее выгодно сдать недвижимость можно в Челябинске.

В Челябинске зафиксировали самый большой показатель доходности от сдачи квартир — 7,2 процента. В топ-3 рейтинга вошли Волгоград (6,5 процента), Екатеринбург и Ростов-на-Дону — по 6,4 процента. Ниже расположились Новосибирск, Красноярск и Омск с показателями в 5,9 процента в каждом.

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Наименее выгодным для сдачи жилья в аренду назвали Санкт-Петербург (4,2 процента). Относительно невысокие показатели продемонстрировали Москва и Казань — по 4,5 процента. В Нижнем Новгороде зафиксировали значение в 5 процентов. Аналитики отметили, что чем выше цена жилья, тем ниже доходность от его сдачи.

По данным исследования, доходность от сдачи объектов в аренду ежегодно снижается. В 2021 году среднее значение в стране достигло 5,6 процентов, в то время как в 2020-м и в 2019-м зафиксировали 6,3 и 6,7 процента, соответственно. Динамику объяснили более быстрым ростом стоимости жилья, нежели ставки аренды.

«Сдача квартиры в аренду — один из самых простых и доступных инструментов инвестирования. Такой способ вложения средств остается чуть более прибыльным, чем банковские депозиты даже при существенном росте цен на недвижимость в течение предыдущего года», — пояснил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.

Ранее партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе предупредил, что те, кто не согласовал с банком сдачу ипотечного жилья в аренду, могут остаться без ипотеки. Эксперт уточнил, что подобное может произойти, если покупатель наработал большие долги по кредиту.