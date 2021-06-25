Названы самые выгодные способы сдачи квартиры в аренду

Посуточная аренда квартиры дает собственнику заработок, в несколько раз превышающий доходы от долгосрочной аренды, но такой формат распоряжения жильем подойдет не всем. Самые выгодные способы сдачи жилой недвижимости в аренду назвали эксперты, опрошенные «Известиями».

Как отметила адвокат Ольга Сулим, посуточная аренда недвижимости подразумевает сдачу ее на сутки или несколько дней. Для этого формата подойдут квартиры, пользующиеся спросом у туристов или деловых людей. Как правило, такое жилье расположено в центре города или рядом с туристическими и деловыми объектами.

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Основное преимущество кратковременной сдачи — отсутствие длительных обязательств перед квартиросъемщиками, меньшие требования от арендатора, часто получаемый доход. Среди недостатков — постоянный поиск арендаторов, нестабильный доход в межсезонье, необходимость регулярной уборки жилья, ремонта. Коммунальные платежи в таком случае тоже выплачивает владелец.

По словам Марселя Ахметшина, гендиректора агентства Homeway, посуточная сдача квартир — это бизнес, который требует внимания со стороны собственника. Экономически выгодно сдавать посуточно сразу несколько квартир, заключил эксперт.

Долгосрочная аренда жилья в свою очередь — это актуальный вариант пассивного дохода, приносящий заработок каждый месяц при минимальных затратах времени и сил, констатировали эксперты. Этот вариант подходит тем, кто не имеет возможности постоянно заниматься арендным бизнесом. Также он идеален для квартир, расположенных в районах, где посуточная сдача невыгодна. На долгий срок можно сдавать практически любое жилье, указали специалисты.

Ранее россиян предупредили о наказании за тайную сдачу жилья в аренду. В случае неуплаты налогов собственник, попавшийся налоговикам, будет вынужден внести все платежи за последние три года, а также штраф в размере 20 процентов от суммы задолженности, рассказал адвокат Олег Сухов.

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