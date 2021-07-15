Еще один российский регион ввел обязательную вакцинацию для некоторых граждан

В Кабардино-Балкарии ввели обязательную вакцинацию для некоторых граждан

В Кабардино-Балкарии введена обязательная вакцинация некоторых граждан от COVID-19. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального Роспотребнадзора.

Уточняется, что сделать прививку должны граждане, работающие в сфере торговли, общественного питания, услуг салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов и бассейнов.

Кроме того, вакцинация касается работников сферы бытовых услуг, услуг клиентских подразделений финансовых организаций, почтовой связи, МФЦ, общественного транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты и соцобслуживания, ЖКХ, энергетики, сотрудники сферы строительства, сельского хозяйства, туризма, культурной сферы, театров, кинотеатров и доставки.

Также будут вакцинированы жители российского региона, которые работают в органах местного самоуправления.

Ранее в трех российских регионах — Костромской и Ярославской областях, а также в Пермском крае — ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 некоторых категорий граждан.

Первой обязательную вакцинацию части населения ввела Москва. 16 июня главный санитарный врач Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавирусной инфекции 60 процентов работающих в столице. Вслед за ней такое же решение приняли власти Подмосковья, Ленинградской, Тверской, Кемеровской, Нижегородской, Свердловской, Смоленской и Тамбовской областей. Также меры действуют в Башкирии, Хабаровске, Мурманске, Ненецком автономном округе, на Сахалине, в Краснодарском крае и других регионах.