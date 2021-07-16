У россиянина нашли запасы черной икры на три миллиона рублей

У жителя Хабаровского края нашли 28 контейнеров с черной икрой на три миллиона рублей

У 31-летнего россиянина, жителя села Нижнее Пронге в Николаевском районе Хабаровского края, нашли запасы черной икры на три миллиона рублей. Мужчина стал фигурантом уголовного дела о незаконной добыче водных биоресурсов, сообщило УМВД России по региону на своем сайте.

Отмечается, что в сумке мужчины полицейские обнаружили 28 пластиковых контейнеров с черной икрой. Общая стоимость найденного продукта составила около трех миллионов рублей. «В настоящее время деликатес изъят и помещен на ответственное хранение», — подчеркнули в ведомстве.

По факту инцидента возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ («Незаконные добыча и оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов»).

Мужчина, ранее судимый за подобное преступление, помещен под домашний арест. Ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет. Проводится расследование.

Ранее у россиянина дома нашли 300 контейнеров черной икры. Специалисты оценили ущерб природным ресурсам региона в 30 миллионов рублей. Против жителя края возбудили уголовное дело по статье 258.1 УК РФ.

