Белорусские силовики выломали двери офиса оппозиционных СМИ

В Белоруссии силовики пришли с обыском в редакции «Радио Свобода» и «Белсата»

В Белоруссии сотрудники правоохранительных органов продолжили обыски у оппозиционно настроенных СМИ. Об этом сообщается в Telegram-канале «Радыё Свабода» (подразделение издания «Радио Свобода», включенного в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента).

По словам работников «Радыё Свабода», утром 16 июля силовики выломали двери офиса радиостанции и начали обыск и задержания журналистов.

Также обыски прошли у сотрудников издания Валентины Жданко, Инессы Студинской и Олега Груздиловича. Правоохранители изъяли у них оборудование, документы и рабочие материалы. В тот же день проверкам подверглись и журналисты польского спутникового телеканала «Белсат».

14 июля белорусские силовики устроили массовые обыски у оппозиционеров. Следственные мероприятия начались на следующий день после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил о начале борьбы против действующих в стране прозападных СМИ и организаций.

Ранее белорусский лидер на встрече с президентом России Владимиром Путиным рассказал о начале активной борьбы против действующих в республике прозападных СМИ, а также некоммерческих и неправительственных организаций (НКО и НПО). По мнению Лукашенко, они финансировались извне и «под маской демократии» пытались расколоть гражданское общество Белоруссии.