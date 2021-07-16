Женщину впервые приняли в спецназ ВМС США

Женщину впервые в истории приняли на службу в Управление спецопераций военно-морских сил (ВМС) США, включающее отряды «морских котиков» и наводные подразделения. Об этом сообщает CNN.

«Стать первой женщиной, окончившей программу морского спецназа, — исключительное достижение, и мы гордимся нашим новым членом команды. Как и ее коллеги, она продемонстрировала силу характера, когнитивные способности и лидерские качества, необходимые для спецназовца», — заявил командующий управлением контр-адмирал Хью Уайман Ховард.

Имя новой сотрудницы спецназа не разглашается. Отмечается, что попасть в ряды морского спецназа пытались лишь 18 женщин. 14 из них не справились с испытаниями, еще трое ждут своей очереди и потенциально могут стать спецназовцами.

О том, что «морские котики» ВМС США могут начать прием женщин в свои ряды, сообщалось еще в 2015 году. Главнокомандующий ВМС тогда заявил, что не видит смысла не допускать до службы женщину, сумевшую справиться с полугодовым курсом тренировок.