Верующая женщина отказалась лечить больную дочь в надежде на «божье исцеление»

В австралийском городе Тувумба верующую женщину приговорили к полутора годам лишения свободы за отказ лечить больную дочь. Об этом сообщает ABC News.

46-летняя мать восьмерых детей, чье имя не называется, не стала обращаться к врачу, когда заболела ее шестилетняя дочь. Девочка несколько недель страдала от рвоты и недержания. Отец доставил ее в больницу лишь после того, как она потеряла сознание. К тому времени ребенок весил всего 13,4 килограмма и, по словам медиков, был на грани смерти из-за недиагностированного диабета первого типа.

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Женщину обвинили в том, что она подвергла жизнь дочери опасности. В суде австралийка представляла себя сама. Она назвала себя «дочерью Бога» и заявила, что надеялась на «божье исцеление». «Мне никогда не приходилось водить своих детей к врачу или ходить к нему самой, потому что Он (Бог) обещал нам исцеление», — сказала она.

Присяжным потребовалось чуть больше часа, чтобы признать женщину виновной. Ее приговорили к полутора годам тюремного заключения с правом на условно-досрочное освобождение через пять месяцев. 49-летний муж женщины был приговорен к шести месяцам условного заключения по тому же делу.

Вынося приговор, судья Дженнифер Розенгрен (Jennifer Rosengren) сказала, что австралийка не раскаялась и не признала, что совершила преступление.

Ранеесообщалось, что в США женщина решила испытать веру в Бога и отпустила руль на высокой скорости. На переднем сиденье находилась ее 11-летняя дочь.