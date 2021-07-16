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Правительство одобрило переговоры о продаже российских ракетных двигателей в США

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Фото: NASA / Bill Ingalls / Reuters
НПО «Энергомаш» проведет переговоры о продаже ракетных двигателей РД-181М в США

Научно-производственное объединение (НПО) «Энергомаш» проведет переговоры с американской компанией Orbital Sciences о заключении контракта по использованию ракетных двигателей РД-181М. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном портале правовой информации.

Ранее с данным предложением выступил «Роскосмос». Речь идет о поставке жидкостного двигателя для его использования на ракете-носителе Antares, доставляющей грузы на Международную космическую станцию. В документе перечислены ряд условий для заключения контракта. В частности, ракеты-носители с российскими двигателями не должны использоваться для запуска полезных нагрузок военного назначения.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.

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