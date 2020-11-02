Россия выпустит на экспорт два новых ракетных двигателя

Россия в 2022 году выпустит два новых двигателя — РД-182 и РД-120МС — для российских и зарубежных космических ракет. Об этом сообщили в «Главкосмосе» (предприятие «Роскосмоса»), передает РИА Новости.

Разработка двигателя РД-182 для первых ступеней перспективных российских и зарубежных космических ракет и двигателя РД-120МС для верхних ступеней этих ракет ведется с 2019 года.

Прототипом для них служит двигатель РД-120 разработки НПО «Энергомаш», который использовался на второй ступени ракеты «Зенит», и на протяжении 30 лет изготавливался на Украине.

Сейчас Россия поставляет на экспорт двигатели РД-180 и РД-181 для американских ракет Atlas и Antares.

28 октября сообщалось, что США решили проблемы замены российских РД-180. Американские двигатели BE-4 должна получить, в частности, ракета Vulcan, создаваемая на замену ракете Atlas 5, получающей российские двигатели РД-180.

В январе 2018 года генеральный директор «Энергомаша» Игорь Арбузов заявил, что более половины выручки предприятия формируется из поставок в США ракетных двигателей РД-180 и РД-181.