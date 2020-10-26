В России запатентовали квадрокоптер с космической подзарядкой

Ракетно-космическая корпорация (РКК) «Энергия», входящая в «Роскосмос», получила патент на квадрокоптер, который сможет подзаряжаться от лазерного луча. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Федерального института промышленной собственности.

Согласно патенту, излучатели с земли, воздуха или космоса будут направлять лазерный пучок с необходимыми параметрами на корпус квадрокоптера. Проходя через фотоэлементы, он преобразуется в фотоэлектрический ток, а тот, в свою очередь, преобразуется в переменный, давая энергию для электромоторов, приводящих винты в движение.

Уточняется, что это изобретение относится к тем беспилотникам, которым не нужны высокие скорости полета, но требуется большое время зависания. Например, для проведения научных исследований, доставки грузов, аэрофотографирования и видеонаблюдения.

27 августа стало известно, что бывшего главу РКК «Энергия» Владимира Солнцева задержали по подозрению в мошенничестве на миллиард рублей. Тогда «Роскосмос» напомнил, что трудовые отношения с Солнцевым были расторгнуты еще в 2018 году в связи с «большим количеством вопросов к его деятельности на посту главы РКК "Энергия"».

В мае глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что хочет создать новую орбитальную космическую станцию. «Пока неясно, какой она будет, международной или национальной — это вопрос, который решат в ближайшее время. Но техническая подготовка должна начаться уже сейчас», — сказал он.