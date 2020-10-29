США и Европа без России освоят Луну

НАСА и Европейское космическое агентство (ЕКА) подписали соглашения Artemis Gateway, предполагающие совместное создание окололунной орбитальной станции Gateway, сообщает американское космическое агентство.

Согласно документу, ЕКА для Gateway предоставит обитаемые и дозаправочные модули, а также коммуникационное оборудование. Также Европа отвечает за создание сервисного модуля американского космического корабля Orion, предназначенного для отправки людей к естественному спутнику Земли.

В октябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин отказался подписывать с НАСА соглашения по совместному освоению Луны, заявив, что программа Artemis и связанная с ней окололунная станция Gateway являются «американоцентричными». К соответствующем документу присоединились США, Австралия, Канада, Япония, Люксембург, Италия, Объединенные Арабские Эмираты и Великобритания.

В январе 2019 года историк космонавтики Джим Оберг заявил, что российская космическая промышленность за последние три десятилетия на неопределенное время утратила способность изготавливать модули орбитальной станции, а также создавать и запускать научные миссии к Луне и планетам.