«Роскосмос» назвали незначительным для НАСА

«Роскосмос» не имеет практически никакого значения для планов НАСА по освоению Луны, пишет Ars Technica.

«Российская космическая программа в настоящее время не играет никакой конкретной роли в планах НАСА по исследованию космоса за пределами низкой околоземной орбиты», — подчеркивает американское издание.

Там же отмечается, что планы России по возможному созданию шлюзового модуля для международной окололунной станции Gateway еще не утверждены.

Таким образом в Ars Technica отреагировали на июльские заявления гендиректора госкорпорации Дмитрия Рогозина.

В самом популярном комментарии под заметкой издания отмечается, что «проблема России в том, что она отчаянно хочет, чтобы к ней относились как к равной», хотя реальный вклад страны в программу Международной космической станции (МКС) сопоставим с японским. Во втором по популярности комментарии отмечается, что космическое сотрудничество России и Китая, если и будет иметь место, то окажется «символическим».

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В июльском интервью «Комсомольской правде» Рогозин заявил, что России не интересно сотрудничать с США в лунном проекте, поскольку последний носит политический характер и строится по примеру НАТО. Вместо Вашингтона менеджер предложил взаимодействовать с Пекином.

В январе 2019 года историк космонавтики Джим Оберг заявил, что российская космическая промышленность за последние три десятилетия на неопределенное время утратила способность изготавливать модули орбитальной станции, а также создавать и запускать научные миссии к Луне и планетам.

В апреле 2018 года ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

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