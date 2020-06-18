«Роскосмос» собрался «порвать» с НАСА

Россия выступает за принятие резолюции о предотвращении гонки вооружения в космосе, которая может привести к разрыву сотрудничества между «Роскосмосом» и НАСА, заявил заместитель генерального директора госкорпорации Сергей Савельев.

«С крайней настороженностью воспринимаем заявления о том, что Россия собирается размещать оружие в космосе, направленное против США», — сказал менеджер.

Замгендиректора отметил, что Россия готова к наращиванию сотрудничества с США в космической сфере не только по поставкам ракетных двигателей РД-180 и РД-181 и доставке астронавтов на Международную космическую станцию (МКС), но и по другим вопросам.

«Естественно, в таких вопросах мы исходим из принципа взаимности и равноправия. Милитаризация космоса с последующим выходом на главенствующие роли наших американских партнеров могут нарушить и без того хрупкую конструкцию отношений двух стран в данной сфере», — заявил Савельев.

В сообщении госкорпорации не приводятся конкретные российские программы или разработки, которые могут представлять интерес для Соединенных Штатов, а также степень финансового участия России в совместных проектах с США, предполагающих реализацию заявленного «принципа взаимности и равноправия».

В апреле 2018 года РИА Новости со ссылкой на анонимный источник в ракетно-космической отрасли сообщало, что западные страны хотели бы исключить Россию из международного проекта окололунной станции Gateway по причине задержек в технологических циклах изготовления космической техники.

Тогда же ракетно-космическая корпорация «Энергия» предложила создать шлюзовой модуль для Gateway за счет США или ЕС, поскольку в Федеральной космической программе до 2025 года средства на создание шлюзового модуля для международной окололунной станции не предусмотрены.

В апреле 2014 года действующий гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин, занимая должность вице-премьера, назвал колонизацию Луны стратегической задачей.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!