Музыкант, лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров займется производством технической конопли. Артист приобрел долю в

пять процентов компании «Смарт Хемп», которая возрождает в России производство из этого растения, передает «Интерфакс».

По 2,5 процента долей Шнурову отдали генеральный директор «Смарт Хемп» Максим Уваров и его соучредитель Сергей Пупко, владевшие фирмой на паритетных началах. Теперь у Уварова и Пупко осталось по 47,5 процента.

В 2020 году компания анонсировала строительство завода по переработке пеньковолокна в Ивановской области. работы планируют завершить в третьем квартале 2021 года, объем инвестиций в проект оценивают в 2,5 миллиарда рублей.

Отмечается, что посевы технической конопли находятся в двух районах области. В 2021 году «Смарт Хемп» собирался расширить посевы для собственной переработки до пяти тысяч гектаров.

Ранее россиянка подала в суд на Шнурова из-за мата в песне «В Питере — пить». Женщина также подала иск к социальной сети «ВКонтакте», где услышала трек. Она заявила, что музыкант нарушил закон о защите прав потребителей, создав некачественный музыкальный продукт, и потребовала тысячу рублей в качестве моральной компенсации.