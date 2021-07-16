В России назвали аморальным требование ЕСПЧ по однополым бракам

Слуцкий заявил, что в ГД осудили и признали аморальным вердикт ЕСПЧ по однополым бракам

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий оценил решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) признать, что Россия, отказывая в заключении однополых браков, нарушает право на частную жизнь, предусмотренное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод. В беседе с «Лентой.ру» он назвал вердикт аморальным.

«Совет Думы сегодня принял заявление "В связи с решением Европейского суда по правам человека с требованием признания в Российской Федерации однополых браков", в котором осудил и признал аморальным подобный вердикт», — заявил Слуцкий.

По его словам, представители всех фракций Госдумы были единогласны в своей оценке решения ЕСПЧ. «Россия не будет выполнять требования межгосударственных органов, прямо противоречащие ее Конституции. Любые попытки "прийти со своим уставом в чужой монастырь" будут трактованы как вмешательство во внутренние дела РФ», — добавил политик.

Депутат заявил, что своим решением Страсбургский суд «предпринял бессовестную попытку навязать чуждые нам ценности», невзирая на национальное законодательство и традиции народов России. «ЕСПЧ и до этого нередко принимал неоднозначные решения по отношению к России, но подобного еще не было. Это политизированный и провокационный шаг, направленный на деформацию образа России в Европе и в мире», — заявил он.

Ранее в Совфеде ответили на требование ЕСПЧ признать однополые браки. Сенатор Андрей Клишас подчеркнул, что Россия не обязана выполнять данное требование, и это право закреплено в Конституции.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также заявил, что в России признание однополых браков невозможно, так как это противоречит Конституции. «По нашей Конституции — нельзя!» — сказал он.

13 июля ЕСПЧ потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В постановлении суда говорится, что не обязательно считать союз однополых пар браком, но необходимо уравнять их в правах с разнополыми парами.