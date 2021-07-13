В Госдуме предложили судьям ЕСПЧ уйти в отставку

Судьям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) следует подать в отставку. Такое мнение в своем Telegram-канале высказал председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он отметил, что арбитры продемонстрировали отсутствие квалификации, призвав Россию узаконить противоречащую ее конституции практику однополых браков. «Они должны знать национальное законодательство страны, на которое оно распространяется. И руководствоваться им, если оно приоритетно», — объяснил политик.

Володин указал на зафиксированную поправками к Конституции норму, которую поддержало абсолютное большинство россиян, — о защите «института брака как союза мужчины и женщины». «В связи с этим возникает вопрос: зачем вы раз за разом пытаетесь навязать нам чуждые ценности?», — поинтересовался он, и сам же ответил, что «очевидно, расшатывание чужой государственности — ваша цель».

Спикер сослался на статью 79 Конституции РФ, по которой решения межгосударственных органов, противоречащие Основному закону России, не подлежат исполнению.

Ранее официальный представитель президента Дмитрий Песков заявил, что в России признание однополых браков невозможно, так как это противоречит Конституции. «По нашей Конституции — нельзя!» — ответил представитель Кремля на вопрос о выполнении Россией требования ЕСПЧ.

13 июля Европейский суд по правам человека потребовал от России ввести юридическую процедуру признания однополых семейных отношений. В решении отмечается, что называть такой союз браком не обязательно, но однополые пары, состоящие в отношениях, должны иметь те же семейные права, что и разнополые.