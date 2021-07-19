Тренировавшаяся перед экзаменом на права жена офицера Генштаба сбила людей

В Балашихе полковник Генштаба взял на себя вину за устроившую ДТП жену

В Подмосковье жена офицера российского Генерального штаба тренировалась перед экзаменом на права и сбила людей. Об этом в понедельник, 19 июля, в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, 29 июня в Балашихе полковник российской армии пустил за руль свою супругу, которой предстояла сдача экзамена на права. Женщина не справилась с управлением и выехала на тротуар, где сбила мужчину с младенцем на руках. Ребенок сильно пострадал в результате ДТП и оказался в больнице. Военный взял вину на себя, сообщив, что за рулем автомобиля находился он.

Полицейские изучили видео с камер наблюдения и убедились, что полковник пытается выгородить свою жену. Супруга призналась, что муж оговорил себя, желая защитить ее от уголовной ответственности.

В Минобороны России «Ленте.ру» не смогли оперативно прокомментировать произошедшее.

28 февраля сообщалось, что в Астрахани сын местного депутата сбил двух человек на пешеходном переходе.