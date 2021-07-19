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Россиянин доехал до Геленджика из Челябинска на машине и поделился впечатлениями

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Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ
Россиянин доехал до Геленджика из Челябинска на машине и дал советы для автопутешествия

Россиянин доехал до Геленджика из Челябинска на своей машине и описал автомобильное путешествие фразой «для меня это отдых». Своими впечатлениями о поездке мужчина поделился в личном блоге на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, всего блогер преодолел 2,5 тысячи километров за 47 часов, на обратный путь потребовалось 53 часа — оба раза он дважды останавливался для ночевки.

Мужчина отметил, что наиболее оптимальным маршрутом будет путь через Уфу, Тольятти, Сызрань, Саратов, Волгоград, Волгодонск, Сальск, Тихорецк, Краснодар и Михайловский перевал.

Он подчеркнул, что не стоит ехать через город Шахты — на этом отрезке пути можно встать в многочасовую пробку из-за ремонтных работ. «На обратном пути сам туда поехал и потерял около трех часов», — написал россиянин.

По словам автора статьи, длительные поездки за рулем его расслабляют и обычно проходят на одном дыхании. Кроме того, турист порекомендовал не торопиться во время вождения и не превышать скорость. «Лучше приехать чуть позже, чем подвергать свою и жизнь близких опасности», — резюмировал он.

Ранее в апреле россиянка доехала из Москвы до Сочи на машине и рассказала о главных трудностях, с которыми столкнулась в время пути. Туристка порекомендовала разделить весь 18-часовой маршрут на два отрезка, чтобы легче было перенести дорогу. Также блогерша отметила, что ситуацию могут усугубить погодные условия — снег или дождь.

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