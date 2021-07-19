Путин заявил о неудовлетворенности россиян медпомощью и спросил об этом министра

Президент России Владимир Путин попросил главу Минздрава Михаила Мурашко обратить внимание на удовлетворенность граждан качеством медицинской помощи. Об этом пишет ТАСС.

«Михаил Альбертович, вы в курсе этих исследований? Да?», — заявил глава государства, обращаясь к министру здравоохранения.

Он добавил, что по данным Федеральной службы охраны (ФСО), которая регулярно проводит социальные опросы, в стране в настоящее время не наблюдается повышения удовлетворенности граждан системой здравоохранения.

В свою очередь, Мурашко ответил утвердительно и напомнил, что в последний год система здравоохранения испытывала высочайшие нагрузки, кроме того, фиксировались подъемы обращений граждан. Глава Минздрава заверил, что ведомство держит ситуацию на контроле.

«Вот вы сейчас фактически запустили программу первичного звена здравоохранения, деньги очень приличные там — свыше 500 миллиардов, и нужно, чтобы показатель удовлетворенности все-таки входил в число тех, которые фиксируют качество нашей работы», — уточнил президент.

Он подчеркнул важность реального состояния общества, а не бумажных отчетов.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в стране с 2022 года планируется создать новую систему медицинской реабилитации. По ее утверждению, охват граждан медицинской реабилитацией будет увеличен более чем в два раза.