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В российском детском лагере произошла вспышка COVID-19

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Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
В Красноярском крае в детском лагере произошла вспышка заболеваемости COVID-19

В Ачинском районе Красноярского края в детском лагере «Сокол» зафиксирована вспышка заболеваемости COVID-19. Об этом сообщается на сайте прокуратуры края.

По данным ведомства, в российском лагере коронавирусной инфекцией заразились 18 детей. Они вывезены с территории оздоровительного учреждения, медики занимаются их лечением. В лагере уже провели дезинфекцию помещений и территорий.

В областной прокуратуре выясняют, из-за чего могла произойти вспышка COVID-19.

«[Будет] дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Ранее в Туве прекратили работу детских лагерей после вспышки коронавируса в лагере «Байлак». По словам врио главы республики Владислава Ховалыги, транспортировка детей из лагерей началась 30 июня. Родителям обещают вернуть деньги за путевки. Он добавил, что число заболевших COVID-19 в лагере растет.

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