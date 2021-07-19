Стали известны подробности о коттедже с подземной тюрьмой под Петербургом

Местные власти раскрыли подробности истории с домом в коттеджном поселке «Новый Петербург», под которым нашли частную подземную тюрьму с крематорием. Об этом сообщает «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

Стало известно, что поселок, занимающий 20 гектаров, «это несостоявшийся бизнес-проект, который стартовал в 2012 году, когда был бум строительства». Сейчас поселок почти заброшен, из всей территории занята только треть, дачных домов здесь всего шесть.

Как утверждают местные власти, иногда к участку подъезжали микроавтобусы, которые скрывались за глухим забором. Однако эту местность нельзя было охарактеризовать как криминальную, ничего подозрительного там не происходило.

«Если бы мы знали, что там незаконная деятельность процветает… Но все было под домом, причем скрыто так, что даже собственник, который купил здание последним, не подозревал, что есть подземелье. Понимаете? Только когда пол гаража упал, он увидел, что под домом что-то есть», — сообщил представитель местной администрации.

Ранее 19 июля сообщалось, что в окрестностях Петербурга обнаружили частную подземную тюрьму с крематорием. Сооружение состояло из подземных камер, закрывавшихся на замки, аналогичные тем, что находятся в СИЗО «Кресты». Внутри раньше была оборудована система видеонаблюдения, находился пункт охраны.

Вход в найденную тюрьму уже закопали. Владельцами коттеджа, где нашли объект, в разное время были экс-сотрудник ФСИН и судимый за похищения людей уроженец Кронштадта по фамилии Эскобар.