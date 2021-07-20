В ЦСКА допустили возвращение Вагнера Лава

Главный тренер московского ЦСКА Алексей Березуцкий допустил возвращение в команду бывшего нападающего армейцев бразильца Вагнера Лава, он может пополнить тренерский штаб. Об этом Березуцкий рассказал в ходе онлайн-встречи с болельщиками, сообщает «Чемпионат.com».

«Помощь Вагнера могла бы пригодиться команде, все возможно», — отметил главный тренер.

Березуцкий официально возглавил столичный клуб 19 июля. Экс-защитник красно-синих сменил на посту главного тренера хорвата Ивицу Олича, который проработал в ЦСКА около трех месяцев.

В данный момент Лав — игрок казахстанского «Кайрата». Он присоединился к клубу в июле 2020-го на правах свободного агента. До этого бразилец разорвал контракт с «Коринтианс».

Лав дважды приходил в ЦСКА. Он играл за клуб с 2004-го по 2012 год и в 2013 году. В составе столичного клуба он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка России и завоевал Кубок УЕФА. Лав забил 85 голов за ЦСКА.