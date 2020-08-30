Вагнер Лав забил два гола за пять минут

Фото опубликовано @pflkaz

Бразильский нападающий «Кайрата» Вагнер Лав дважды отличился в матче чемпионата Казахстана против «Ордабасы». Видео второго гола опубликовано в Instagram-аккаунте турнира.

36-летний Лав забил два гола за пять минут. 28 августа бразилец также отметился дублем, позволив своей команде пробиться в следующую стадию Лиги Европы.

Переход в «Кайрат» Лава состоялся 23 июня. Нападающий присоединился к команде на правах свободного агента. В начале июня форвард расторг контракт с бразильским «Коринтиансом». Российским болельщикам бразилец известен по выступлениям за московский ЦСКА.